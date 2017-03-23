Події

16:13 23.03.2017

Поліція перевіряє інформацію про різке подорожчання бензину на АЗС у районі Балаклії

Національна поліція України перевіряє інформацію користувачів соцмереж про подорожчання бензину до 80 грн за літр на автозаправних станціях на виїзді з м. Балаклії Харківської області, де сталася пожежа на складах Міністерства оборони.

"Для перевірки на місце події вирушили мобільні групи з числа працівників управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ (департаменту захисту економіки - ІФ) Національної поліції України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області в четвер.

Поліція просить також людей інформувати її про подібні випадки.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня на артскладах Міністерства оборони в м. Балаклії Харківської області розпочалися вибухи.

За інформацією прес-служби Міністерства оборони, станом на 13:00 локалізувати пожежу наразі не вдалося.

"Військовослужбовці Збройних сил України та представники ДСНС роблять усе можливе для ліквідації катастрофи. Проведено евакуацію жителів прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не поїхав із небезпечної зони", - повідомив речник Міноборони Віталій Саранцев.

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