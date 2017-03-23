Кілер Вороненкова помер у лікарні

Кілер, що застрелив у четвер у центрі Києва екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, помер у Київській міській клінічній лікарні №17 від отриманих під час перестрілки вогнепальних поранень.

"Вбивця екс-депутата Держдуми Д. Вороненкова помер у лікарні", - написала у своєму акаунті у Twitter прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган у четвер удень.

Інтернет-видання "Громадське.UA" уточнює, що кілера доправили в Київську міську клінічну лікарню №17, де він і помер. "Головний лікар (17-ї лікарні - ІФ) Дьомін Микола Іванович повідомив про смерть кілера, який убив Вороненкова", - йдеться в оприлюдненій інформації.

Видання наводить слова М. Дьоміна, який повідомив, що кілеру робили чотири операції та відкритий масаж серця, завдяки чому "його вдалося запустити, але через надто довгу зупинку це вже не допомогло".

Раніше на брифінгу генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що кілер, який отримав поранення під час убивства Д. Вороненкова, перебуває на межі життя й смерті. "У кілера два поранення - в ділянку грудей і наскрізне поранення голови, що унеможливлює зараз слідчу роботу з ним. Кілер - на межі смерті", - сказав Ю. Луценко, додавши, що в кілера штучно підтримують сердечний ритм.