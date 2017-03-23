Події

16:45 23.03.2017

Встановлено особу кілера екс-депутата Держдуми РФ, він громадянин України

Особу виконавця вбивства екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова встановлено, повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Його особу встановлено, він громадянин України", - сказав А.Шевченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

При цьому він не повідомив імені вбивці.

Як повідомлялося, Д.Вороненков був убитий у центрі Києва в четвер. Кілер був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні.

Раніше видання "Обозреватель" з посиланням на свої джерела повідомило, що вбивця Д.Вороненкова перебував у розшуку. "Кілер 1988 року народження. Його розшукували дніпровські правоохоронці - за вчинення злочинів, передбачених статтями 205 і 209 КК України (фіктивне підприємництво і легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)", - повідомив "Обозреватель".

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