Події

16:59 23.03.2017

Гройсман: Розглядають усі версії причин вибухів арсеналів у Балаклії - від диверсії до недбалості

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що на цей момент розглядають усі версії причин вибухів арсеналів з боєприпасами в Балаклії (Харківська область) - від диверсії до недбалості.

"Сьогодні серед причин розглядають від диверсії, яку не виключено, до недбалості, яку також потрібно перевірити. Необхідно перевірити всі версії", - сказав прем'єр-міністр журналістам у Харківській області.

Він додав, що технічно склад було обладнано досить добре.

Прем'єр-міністр наголосив, що рятувальні служби в достатній кількості забезпечені броньованою технікою, яка працює на території арсеналу.

В. Гройсман повідомив, що в районі події працює приблизно 550 правоохоронців.

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