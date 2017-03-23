Убитий у центрі Києва в четвер екс-депутат Державної Думи РФ Денис Вороненков планував створити Центр українсько-російських розслідувань (ЦУРР), який співпрацював би з українськими правоохоронцями, передаючи їм матеріали для запобігання діям спонсорів агресії проти України, а також їхніх поплічників на території самої України та з числа українських громадян.

Про це повідомив нардеп від фракції "Народний фронт", радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, якому, за його словами, Д.Вороненков за два дні до своєї загибелі передав коротку довідку про те, що він хотів би робити в Україні. "Публікую цей документ на спомин про сміливу людину, громадянина України та Росії - Дениса Вороненкова", - написав А.Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

У наведеному тексті довідки Д.Вороненков зазначає, що гібридний характер нинішньої війни потребує захисту від агентів впливу агресора всередині України. "Ключовим елементом вибудовування мережі агентури впливу є ділові взаємозв'язки... через які здійснюється відмивання коштів путінським оточенням та верхніми чинами силових і урядових структур. Їх нейтралізація, а в окремих випадках - і перевербування на свою сторону, яке може відбуватися під загрозою розкриття їхніх фінансових потоків, є важливим завданням української влади", - йдеться в документі.

Д.Вороненков зазначав, що мандат силових структур, передбачений українським законодавством, не завжди достатній для проведення розслідувань, проте в Україні, як і в РФ, є практика приватних розслідувань. Тому йдеться про можливість створити спеціальний центр, який би діяв автономно, але в щільному контакті з українськими правоохоронними структурами.

"Результатом діяльності структури будуть матеріали, які передаватимуть до правоохоронних структур України та країн-союзників України з метою припинення протиправних дій російських корупціонерів, спонсорів агресії стосовно України, а також їхніх поплічників на території самої України та з числа українських громадян. Первинний вибір об'єктів розслідувань і їх хід погоджуватимуть із ГПУ та СБУ. Центр може перевіряти і розробляти окрему оперативну інформацію, яку отримують ці структури, але яка не може нині бути прийнята у провадження", - йдеться в документі.

За пропозицією Д.Вороненкова, очолити центр міг би фахівець із проведення антикорупційних розслідувань, що має великий масив інформації про фінансові махінації російської еліти, під керівництвом якого можна було б сформувати громадську слідчу групу з п’яти-шести осіб "із числа досвідчених патріотично налаштованих розслідувачів, а також молодих волонтерів".