Події

17:17 23.03.2017

Вибухами охоплено близько половини території арсеналів у Балаклії, ситуація може тривати 3-7 днів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів у м. Балаклії Харківської області, така ситуація може тривати три-сім днів.

"Пошкоджено близько половини самого арсеналу, ми бачимо, що нам необхідно ще кілька днів, від трьох до семи днів може тривати ситуація", - сказав прем'єр журналістам у Харківській області.

Він додав, що очікує від Харківської обласної державної адміністрації звернення до уряду по виділення додаткових коштів із резервного фонду державного бюджету. В.Гройсман наголосив, що необхідні кошти буде виділено швидко.

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