Події

17:24 23.03.2017

Гройсман заявив про необхідність зарезервувати 3 тис. місць в інших містах для евакуйованих жителів околиць арсеналів у Балаклії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що в інших містах необхідно зарезервувати 3 тис. місць для евакуйованих жителів околиць арсеналів у Балаклії (Харківська область).

"Територія є ще дуже небезпечною, тому повертатися в ті будинки не треба. Розгорнуто відповідні пункти, з яких можна переміститися на іншу територію, розгорнуто пункти, в яких можна залишитися на коротке перебування. Нині поставлено завдання, щоб не менше ніж 3 тис. місць було зарезервовано в готелях та інших місцях, де можливо, щоб люди перебували короткостроково", - сказав прем'єр журналістам у Харківській області.

Прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter написав, що В.Гройсман відвідав пункт збору в Гусарівці, де розміщуються евакуйовані жителі Балаклії. За його словами, там уже створено 1,4 тис. місць для розселення.

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