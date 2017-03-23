НБУ просить правоохоронців забезпечити доступ клієнтів до "дочок" держбанків РФ і дати цим банкам цивілізовано піти з ринку України

Національний банк України просить правоохоронців відреагувати на тривале блокування роботи українських банків з державним російським капіталом, яке здійснюють "агресивно налаштовані групи осіб", оскільки це знижує довіру до української банківської системи, ставить під загрозу її стабільність, заявила заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

"Національний банк звертає увагу правоохоронних органів на необхідність захистити більш ніж 1,7 млн вкладників-українців, які довірили понад 21 млрд грн банківській системі та нині не мають доступу до цих коштів і можливості вільно ними скористатися", - сказала вона на брифінгу в Києві в четвер.

За її словами, прояви вандалізму стосовно банківських установ нині дискредитують в очах клієнтів довіру до банківської системи, загрожують фінансовій стабільності й негативно впливають на імідж України на міжнародній арені.

"Як правова держава, яка сьогодні розбудовує демократію, ми маємо забезпечити можливість цивілізованого відходу українських банків із державним російським капіталом з нашого ринку", - наголосила К. Рожкова.

Заступник глави НБУ констатувала, що нині діяльність цих банків обмежено під тиском агресивно налаштованих груп осіб, які фактично блокують роботу відділень цих банків, банкоматів і перешкоджають доступу клієнтів до їхніх рахунків.

"Нашим співвітчизникам - працівникам і клієнтам цих банків - загрожують непрогнозовані дії агресивно налаштованих груп людей, а обладнання відділень цих банків щодня страждає від проявів вандалізму. Для відновлення і стабільної роботи банківської системи потрібно забезпечити відповідний рівень безпеки для належного функціонування цих банків і вільного доступу клієнтів до їхніх коштів", - зазначила К. Рожкова.

Вона також нагадала, що Нацбанк своєю постановою від 23 березня довів до відома банків інформацію про всі необхідні заходи щодо дотримання введених раніше Радою національної безпеки і оборони санкцій до банків з російським держкапіталом.

Заступник глави НБУ нагадала, що санкції спрямовано на запобігання потенційному виведенню капіталу за межі України, але вони не забороняють збільшувати капітал і отримувати фондування від материнських або пов'язаних структур для виконання зобов'язань банків перед клієнтами.

"Указані санкції жодним чином не впливають на безперервне обслуговування клієнтів і міжнародні транзакції", - наголосила К. Рожкова.

За її словами, банки з російським держкапіталом докапіталізовані, ліквідні, виконують нормативи НБУ, працюють у рамках законодавства України і в разі потреби мають доступ до стандартних інструментів НБУ з підтримки ліквідності.

"Ці банки відносно стабільні, їхня діяльність жодним чином не загрожує фінансовій стабільності фінансової системи України", - зазначила заступник глави Нацбанку.

Як повідомлялося, 13 березня представники націоналістичних організацій у центрі Києва символічно замурували вхід у центральне відділення Сбербанку. Мітингувальники закликали українську владу позбавити ліцензії російські банки в Україні. З метою безпеки роботу відділення банку було тимчасово призупинено.

Окрім цього, тими днями в кількох областях України невідомі заблокували роботу понад сотні банкоматів банків із російським капіталом, що діють на території країни, а також низки їхніх відділень. Як повідомляв Цивільний корпус «Азов», активісти закрили вітражі та двері банків наклейками, а самі банкомати залили монтажною піною.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму та військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали різних нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 року Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб - власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу виступив за закриття українського Сбербанку та вимагав швидких санкцій до нього з боку Нацбанку України. Президент України Петро Порошенко за пропозицією Нацбанку 16 березня ввів у дію рішення РНБО про застосування строком на рік санкцій до п'яти банків з російським капіталом: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВіЕс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Промінвестбанк, ПІБ), ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк" у частині заборони виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.