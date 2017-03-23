Російська сторона пояснює припинення роботи прикордонпункту "Нові Юрковичі" "бойовою тривогою в Україні"

Російська сторона пояснює громадянам припинення роботи пункту пропуску "Нові Юрковичі" навпроти українського прикордонпункту "Сеньківка" в Чернігівській області тим, що в Україні "оголошено бойову тривогу", повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Люди повідомляють прикордонникам, що біля російського пункту пропуску "Нові Юрковичі" стоїть поліцейський патрульний пост, який завертає всіх на інші ділянки кордону, повідомляючи їм, що в Україні оголошено бойову тривогу", - сказав О.Слободян агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

При цьому, за його словами, офіційних причин від російської сторони Держприкордонслужба України не отримувала.

Інші джерела, за словами О.Слободяна, інформують, що на російському пункті пропуску зосереджені озброєні люди у відповідній екіпіровці.

"На цей момент пропуск людей і транспорту на цій ділянці, як і раніше, не здійснюється", - зазначив речник Держприкордонслужби.

Як повідомлялося, в четвер російська сторона припинила пропуск людей і транспорту через свій пункт пропуску "Нові Юрковичі" навпроти прикордонного пункту пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області. При цьому російська сторона офіційно повідомила про це українській, але причин такого рішення не повідомила.