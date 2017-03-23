МВФ розраховує повідомити про нову дату засідання щодо України найближчим часом - представник фонду

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розраховує повідомити про нову дату засідання ради директорів з питання завершення третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України найближчим часом, повідомив офіційний представник фонду Джеррі Райс.

"Засідання ради директорів було відстрочено для того, щоб оцінити вплив різних останніх подій на програму співпраці. У цьому немає нічого незвичайного. Ми очікуємо, що нову дату засідання буде призначено найближчим часом", - сказав він під час традиційного брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Представник фонду при цьому не уточнив, про які події йдеться.

"У мене немає ніяких даних, щоб додати щось до того, що я сказав. У мене немає деталей", - відповів Дж.Райс на запитання щодо наявності взаємозв'язку між відстроченням дати засідання і торговою блокадою окремих районів Донецької та Луганської областей.