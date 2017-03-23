ПЗЗ змінила маршрути курсування пасажирських потягів у напрямку Костянтинівки, Бахмута і Лисичанська

Регіональна філія "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" у зв'язку з перериванням руху на ст. Балаклія (Харківська обл.), пов'язаним із вибухом боєприпасів на військовому складі, з 23 березня змінила маршрути курсування пасажирських потягів у напрямку Костянтинівки, Бахмута і Лисичанська.

Як повідомила прес-служба філії, потяг №124/123 Київ-Костянтинівка курсуватиме зміненим маршрутом через станції Красний Лиман, Святогірськ, Тропа, Куп’янськ-Вузловий.

Потяг №127/128 Бахмут-Харків курсуватиме через станції Красний Лиман, Слов'янськ і Лозова.

Потяг №787/788 Харків-Костянтинівка слідуватиме через станції Лозова, Слов'янськ і Красний Лиман.

Потяг №409 Харків-Лисичанськ їхатиме маршрутом Харків, Чугуїв, Куп’янськ-Вузловий, Сватове і Лисичанськ.

Потяг №610 Лисичанськ-Харків курсуватиме через станції Сватове, Куп’янськ-Вузловий, Чугуїв і Харків.

Після стабілізації ситуації рух потягів відбуватиметься згідно із графіком.

Раніше Південно-Західна залізниця з 23 березня обмежила рух приміських потягів на ділянці Шебелинка-Балаклія-Савинці. Потяги, які вирушають із Харкова в напрямку Ізюма та Балаклії, курсуватимуть тільки до станції Шебелинка.

Потяги, які виходять з Ізюма до Харкова, курсуватимуть лише до станції Савинці.

У зворотному напрямку потяги курсуватимуть згідно із графіком.

Крім того, 23 березня скасовано курсування потяга №6445/6446 Харків-Красний Лиман-Харків.

Рух залізничного транспорту на станції Балаклія призупинено й організовано за резервною схемою. На станції Шебелинка чергували два пожежні потяги регіональної філії "Південна залізниця".

Як повідомлялося, станом на 7:00 четверга на території військового складу в Балаклії спостерігалися вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуювали населення. Рух пасажирського транспорту на станції Балаклія призупинено й організовано за резервною схемою.

У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України посилила охорону східної ділянки кордону.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що пожежа на військових складах у Балаклії не завдала значної шкоди обороноздатності України.

"Значної шкоди обороноздатності України ці вибухи не завдали. Більшу частину боєприпасів від початку АТО було розміщено на інших базах і складах, а також переміщено в зону проведення операції", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер, зазначивши, що склади у Балаклії на сьогодні не найбільші у країні.

Міністр з посиланням на попередню версію повідомив, що причиною пожежі та вибухів стали дії диверсійної групи, і що посилено охорону й оборону військових складів на всій території України.

За попередньою версією, причиною пожежі та вибухів на складах стали дії диверсійної групи, можливо, російських військових або бойовиків "ДНР" і "ЛНР".

За фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" і "службова недбалість".