Події

18:15 23.03.2017

Вибухи боєприпасів не вплинули на виконання "Укртрансгазом" заявок щодо транзиту газу

Вибухи боєприпасів у Балаклії (Харківська обл.) в четвер не вплинули на виконання "Укртрансгазом" заявок щодо транзиту природного газу до Європи, повідомив керівник відділу зв'язків із громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Білявський.

За його словами, компанія прийняла превентивне рішення перемкнути напрями транспортування газу.

"Транзитний потік перенаправили через Суджу. Завантаженість напрямку збільшилася на 82 млн куб. м. Профіцит - 56%. Заявки виконуємо, як завжди", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

"Укртрансгаз" тимчасово переводить транзитні потоки якнайдалі від Балаклії - на газопровід у Сумській області. Це превентивна дія, інфраструктура не пошкоджена. Зміни погоджені з "Газпромом" і відображені в наших заявках. Транзит до ЄС та Молдови залишається стабільним. Добре, що у нас така розгалужена та надійна газотранспортна система", - зазначили, у свою чергу, в НАК "Нафтогаз України".

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною вибухів боєприпасів може бути диверсія.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

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