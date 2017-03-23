Кілька посвідчень знайдено при вбивці Вороненкова

У вбивці екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова знайдено кілька посвідчень, їх перевіряють слідчі, повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Зараз перевіряють усі документи, які були у вбивці. Я поки що не можу надати інформацію, чи правдиві вони, тому залишимо слідчим цю роботу. За документами він громадянин України, знайдено ще кілька посвідчень, їх нині перевіряють слідчі", - сказала вона в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Л.Сарган, Генпрокуратура співпрацює з Нацполіцією у цій справі.

Вона також зазначила: "Служба безпеки України не була залучена до цієї роботи. Нині вирішується питання про надання посиленої охорони іншим свідкам, які проходять у справі Януковича, - це Ілля Пономарьов, а також дружина загиблого Дениса Вороненкова Марія Максакова - їм буде надано охорону Служби безпеки України".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерела, що у померлого в лікарні кілера виявлено посвідчення учасника бойових дій, видане Національною гвардією України.

Як повідомлялося, екс-депутат Держдуми РФ Д.Вороненков був убитий у центрі Києва в четвер, 23 березня. Вбивця був поранений охоронцем екс-депутата і згодом помер у лікарні.