За минулу добу бойовики 94 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 94 рази відкривали вогонь по українських позиціях, внаслідок чого поранень дістало троє військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України. Порушуючи чинні домовленості, російсько-окупаційні війська обстрілювали українських захисників зі зброї калібром більше ніж 100 мм. Вогневі контакти відбувалися вздовж усієї лінії розмежування. Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру у Facebook у п'ятницю вранці.

Так, на донецькому напрямку протягом доби найбільше вогневих ударів ворог завдав по позиціях поблизу Авдіївки та шахти "Бутовка", обстрілюючи їх із великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм і 120 мм. Зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник вів вогонь по захисниках Зайцевого, а поблизу Новгородського українських військовослужбовців обстрілював снайпер.

На маріупольському напрямку епіцентром вогневих протистоянь надалі залишається Широкине. По позиціях морських піхотинців ворог вів вогонь із гранатометів, зенітної установки, мінометів калібру 120 мм, танка, РСЗВ "Град-П". Захисників Мар’їнки обстрілювали з танка, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Поблизу Красногорівки зафіксовано застосування ворогом мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм, а в районах населених пунктів Водяне і Новотроїцьке бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів і гранатометів.

На луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів були обстріляні українські позиції в Новозванівці, а з гранатометів різних систем і кулеметів - позиції поблизу Кримського, Попасної та Новотошківського.

"Аби знизити вогневу активність противника українські воїни неодноразово відкривали вогонь у відповідь", – йдеться в повідомленні.