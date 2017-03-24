Події

10:22 24.03.2017

Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні - Мінфін

Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала свою роботу в Україні і серед іншого розгляне концепцію розвитку Державної фіскальної служби (ДФС), повідомило Міністерство фінансів.

"Серед ключових питань на порядку денному - оцінка та рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом із ДФС", - йдеться в релізі.

Відомство додає, що працює разом із фондом над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним із ключових пріоритетів Мінфіну і дуже важлива для поліпшення системи адміністрування податків.

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