"Первый канал" відхилив пропозицію організаторів Євробачення про дистанційну участь Самойлової в конкурсі

"Первый канал" відхилив пропозицію Європейської мовленнєвої спілки (EBU) про дистанційну участь Юлії Самойлової в конкурсі "Євробачення" в Києві та заявляє, що організатори мають забезпечити виступ співачки відповідно до регламенту.

"Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі та відмовляємося від неї, оскільки вона, безумовно, суперечить самому сенсу заходу, неухильним правилом якого є виступ у живому ефірі на сцені Євробачення", - йдеться в заяві "Первого канала", яку було озвучено в ефірі програми "Время" в четвер.

У ній наголошено, що "країна-мовник має забезпечити всім учасникам можливість отримати візу на весь період проведення заходу".

"Таким чином відмова Юлії Самойловій у в'їзді на територію України порушує правила конкурсу", - пояснено в повідомленні.

У ньому наголошено, що "Європейська мовленнєва спілка не має винаходити нових правил для російського учасника 2017 року й здатна провести конкурс відповідно до свого ж регламенту".

"«Первый канал» діяв у повній відповідності до правил Євробачення та вибрав учасника конкурсу, який зареєстрований EBU і залишається дійсним конкурсантом. Претензій до Юлії Самойлової з боку EBU немає", - йдеться в повідомленні

Раніше в четвер EBU запропонувала забезпечити участь російської конкурсантки у Євробаченні-2017, організувавши трансляцію її виступу на "Первом канале".

"Враховуючи, що заборона на в'їзд (Ю. Самойловій до України - ІФ) може бути залишена в силі українською владою, EBU посилено працювала над пошуком рішення, щоб підтримати неполітичний характер пісенного конкурсу "Євробачення", і зробила безпрецедентний крок, запропонувавши російському "Первому каналу" надати Юлії Самойловій можливість узяти участь у конкурсі цього року та виступити в прямому ефірі за допомогою супутникової трансляції", - йдеться в заяві EBU.

При цьому у спілці наголосили, що "все ще сподіваються на те, що керівництво України не застосовуватиме заборони на в'їзд і знайде вихід, що відповідає девізу конкурсу «Святкувати різноманітність»".

"Ми продовжуємо наш діалог із владою України для того, щоб усі артисти змогли виступити в Києві, що, безумовно, є найкращим варіантом", - йдеться в тексті заяви.

EBU наголосила, що "конкурс має залишатися поза політикою".

Якщо російська сторона погодиться на трансляцію виступу Ю. Самойлової у прямому ефірі в другому півфіналі, то в разі її виходу у фінал вона також зможе виступити з допомогою трансляції, було зазначено в заяві.