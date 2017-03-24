Допитано всіх, хто чергував у ніч вибухів на артскладах поблизу Балаклії - Матіос

Слідство, як і раніше, розглядає диверсію як робочу версію причин вибухів на складах Міністерства оборони поблизу Балаклії (Харківська обл.), встановлено й допитано всіх, хто чергував під час події, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Допитано всіх установлених членів добового наряду... Робочою версією залишається диверсія", - повідомив А. Матіос журналістам у Львові у п’ятницю.

Головний військовий прокурор також зазначив, що технічна експертиза може тривати майже рік.

Крім того, він спростував інформацію про підвищений радіаційний фон у районі складів.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів Міноборони, розташованих неподалік Балаклії.

За фактом вибуху на арсеналі розпочато кримінальні провадження за статтями "диверсія" і "службова недбалість".