Події

10:45 24.03.2017

Українські військові здійснили авіаційну та інженерну розвідку для виявлення осередків пожежі у Балаклії

У п'ятницю вранці в зоні надзвичайної події в Балаклії українські військові здійснили авіаційну та інженерну розвідка для виявлення вогнищ пожежі, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України готові до розмінування території складів, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"Станом на 8:00 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події у Балаклії значно зменшилася. Сьогодні зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі. Також проведено інженерну розвідку", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

Військові наголосили, що на місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів ЗСУ. "Наразі вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають у готовності до розмінування території складів", - уточнили в міністерстві.

ВАЖЛИВЕ

Луценко повідомив про обшуки у справі про розкрадання коштів під час підготовки до Євро-2012

Під завалами будинку в Балаклії виявлено загиблу жінку

Частота вибухів на арсеналах у Балаклії - один за 15-20 хвилин, триває розмінування прилеглої території

Технічна місія МВФ розпочала роботу в Україні - Мінфін

Посольство України в Лівії постраждало внаслідок випадкового вибуху

ОСТАННЄ

Голова ДСНС повідомив про руйнування 12 приватних господарських споруд унаслідок вибухів боєприпасів на складах

Порошенко затвердив план ротації голови та членів НКРКЕП

Допитано всіх, хто чергував у ніч вибухів на артскладах поблизу Балаклії - Матіос

Онлайн-трансляці прес-конференції на тему "Захист прав інвесторів на прикладі отримання заставного майна ТОВ "Інтерлізінвест". Плани ЄБРР щодо управління парком вантажних вагонів"

"Первый канал" відхилив пропозицію організаторів Євробачення про дистанційну участь Самойлової в конкурсі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на мужские джинсы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА