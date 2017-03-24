Українські військові здійснили авіаційну та інженерну розвідку для виявлення осередків пожежі у Балаклії

У п'ятницю вранці в зоні надзвичайної події в Балаклії українські військові здійснили авіаційну та інженерну розвідка для виявлення вогнищ пожежі, інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України готові до розмінування території складів, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"Станом на 8:00 24 березня інтенсивність вибухів на місці надзвичайної події у Балаклії значно зменшилася. Сьогодні зранку була проведена авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі. Також проведено інженерну розвідку", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю вранці.

Військові наголосили, що на місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів ЗСУ. "Наразі вони розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають у готовності до розмінування території складів", - уточнили в міністерстві.