Події

10:47 24.03.2017

Частота вибухів на арсеналах у Балаклії - один за 15-20 хвилин, триває розмінування прилеглої території

Міністерство оборони України заявляє, що частота вибухів на артилерійських арсеналах біля Балаклії (Харківська область) зменшилася до одного за 15-20 хвилин, розпочато розмінування прилеглої території.

"Станом на 8:00 інтенсивність вибухів значно зменшилася, фіксують поодинокі детонації з періодичністю один вибух за 15-20 хвилин", - сказав речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в п'ятницю в Києві.

За його словами, з ранку було проведено авіарозвідку території на предмет виявлення осередків займання.

"На місце подій прибули інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, вони почали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, і перебувають у готовності до розмінування території складів", - сказав речник Міноборони.

Як повідомлялося, у ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів Міноборони, розташованих неподалік Балаклії.

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