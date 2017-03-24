Події

10:56 24.03.2017

Порошенко затвердив план ротації голови та членів НКРКЕП

Президент України Петро Порошенко затвердив план ротації голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Відповідний указ від 23 березня оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з планом ротації, підлягають звільненню у строк не пізніше ніж 6 місяців з набрання чинності законом України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (з урахуванням наявної станом на день набрання чинності вказаним законом однієї вакантної посади члена НКРКЕП) члени комісії Юрій Голляк і Володимир Євдокімов; у строк не пізніше ніж 12 місяців - члени комісії Вікторія Морозова та Борис Циганенко; у строк не пізніше ніж 18 місяців - голова НКРКЕП Дмитро Вовк і член комісії Руслан Машляківський.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про НКРКЕП 22 вересня 2016 р. Президент України підписав закон 23 листопада 2016 р.

Закон передбачає, що заміна дійсних членів НКРКЕП на нових відбуватиметься в три етапи: перших трьох членів мають змінити не пізніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності законом, ще двох - не пізніше ніж через 12 місяців, інших - не пізніше ніж через 18 місяців.

НКРКЕП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

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