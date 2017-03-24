Події

11:36 24.03.2017

Голова ДСНС повідомив про руйнування 12 приватних господарських споруд унаслідок вибухів боєприпасів на складах

Унаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони поблизу міста Балаклії Харківської області зруйновані 12 приватних споруд, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"За попередніми даними, внаслідок потрапляння снарядів і виникнення пожеж зруйновані 12 приватних господарських споруд. Вибуховою хвилею та уламками боєприпасів частково пошкоджені дахи багатоповерхових і приватних будинків, загальноосвітньої школи, залізничної станції, молокозаводу та інших об'єктів, що розташовані поблизу арсеналу", - повідомив М.Чечоткін під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

Він також поінформував, що розпочато дослідження для визначення обсягів пошкодження об'єктів і споруд соціальної сфери та життєзабезпечення.

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