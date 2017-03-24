Голова ДСНС повідомив про руйнування 12 приватних господарських споруд унаслідок вибухів боєприпасів на складах

Унаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони поблизу міста Балаклії Харківської області зруйновані 12 приватних споруд, повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

"За попередніми даними, внаслідок потрапляння снарядів і виникнення пожеж зруйновані 12 приватних господарських споруд. Вибуховою хвилею та уламками боєприпасів частково пошкоджені дахи багатоповерхових і приватних будинків, загальноосвітньої школи, залізничної станції, молокозаводу та інших об'єктів, що розташовані поблизу арсеналу", - повідомив М.Чечоткін під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю.

Він також поінформував, що розпочато дослідження для визначення обсягів пошкодження об'єктів і споруд соціальної сфери та життєзабезпечення.