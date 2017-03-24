Убивця Вороненкова Паршов пройшов у Росії навчання у школі для диверсантів, потім рік прослужив у підрозділі НГУ

Убивця екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова - громадянин України Павло Паршов, який пройшов спеціальне навчання у школі для диверсантів у Росії, повідомив народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Убивство Дениса Вороненкова було скоєно громадянином України, Паршовим Павлом Олександровичем, 1988 року народження, уродженцем міста Севастополя, агентом російських спецслужб. (...) У Росії, де він перебував перед закиданням в Україну, він пройшов курс спеціального навчання у школі для диверсантів, створеній ще за часів сталінського НКВС", - написав А. Геращенко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

За інформацією нардепа, П. Паршову було поставлено завдання впровадитися в один з підрозділів Збройних сил України або Національної гвардії, бажано з гучним ім'ям "у суспільній свідомості", і "удавати, ніби він звичайний солдат".

"Здоровий, сильний молодий чоловік, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії", - зазначив А. Геращенко, додавши, що в серпні 2016 року П. Паршов звільнився з НГУ і очікував "команди діяти з Москви".

За даними депутата, в Україні П. Паршов вів звичайне життя, був приватним підприємцем, 2011 року його було оголошено в розшук за економічні злочини. "За своє життя Павло Паршов ніколи офіційно не виїжджав за межі України. Але в лютому 2015 року він перетнув кордон України, пройшовши пішки через один з КПП на кордоні з Білоруссю", - пояснив він.

А. Геращенко повідомив, що слідство перевіряє всі обставини підготовки й організації вбивства Д. Вороненкова, зазначивши, що "слідству вже відомо багато", зокрема те, як "без належної перевірки на предмет перебування в розшуку Павла Паршова прийняли на службу до Нацгвардії в червні 2015 року". Він запевнив, що винних у цьому притягнуть до відповідальності. Крім того, жорсткому перегляду буде піддано критерії перевірки під час прийому до ЗСУ, Нацгвардії та інших силових структур України "на предмет можливої причетності до роботи на спецслужби РФ".

Раніше А. Геращенко заявив, що Д. Вороненкова вбив агент російських спецслужб, впроваджений у силові структури України.