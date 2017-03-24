Події

12:15 24.03.2017

РНБО незабаром розгляне концепцію реформування СБУ

Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України (СБУ) з використанням стандартів НАТО, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Незабаром Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України з використанням досвіду найкращих практик країн - членів НАТО", - сказав П. Порошенко у п'ятницю в центрі спецоперацій у Київській області на урочистостях з нагоди 25-ї річниці з дня створення СБУ.

За словами президента, передбачається, що окремі функції СБУ, не властиві класичній спецслужбі, буде поступово передано іншим правоохоронним органам. Зокрема, розслідування окремих службових злочинів і злочинів, скоєних злочинними організаціями, перейдуть до компетенції Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань і Національної поліції.

При цьому П. Порошенко зазначив, що СБУ залишиться головним контррозвідувальним відомством України.

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