Активізація російських спецслужб потребує поліпшення контррозвідувальної діяльності СБУ - Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що контррозвідувальну діяльність Служби безпеки України потрібно підняти на більш високий рівень.

"Цю (контррозвідувальну - ІФ) складову служби потрібно підняти на порядок вище, як того потребують реальні зовнішні загрози Україні, зокрема активізація антиукраїнської діяльності російських спецслужб, яка явно проявилася останніми днями", - сказав П. Порошенко у п'ятницю в центрі спецоперацій у Київській області на урочистостях з нагоди 25-ї річниці з дня створення СБУ.

За його словами, почерк російських спецслужб видно одразу: "Луб'янка з часів Берії та Сталіна накопичила досвід політичних убивств противників режиму, які опинилися за кордоном".

П. Порошенко нагадав про вбивство Олександра Литвиненка, яке було скоєно російськими спецслужбами в Лондоні.