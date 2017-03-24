Три міста у Львівській області приймуть ТПВ зі Львова

Львівська міська рада підписала договори про вивезення твердих побутових відходів із трьома містами Львівської області, повідомляє прес-служба міськради.

"Підписано договори з трьома містами на захоронення 900 тонн відходів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, тривають переговори ще із шістьма містами Львівської області.

У прес-службі повідомили, що станом на 9:00 п'ятниці тверді побутові відходи не вивезли з 376 контейнерних майданчиків. Загалом у Львові 1237 контейнерних майданчиків.

Як повідомлялося, Львівська обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення допомогти Львову з вивезенням відходів на полігони Львівської області.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто перебуває в сміттєвій блокаді, оскільки полігони України під тиском із боку держустанов відмовляються приймати відходи зі Львова.