Гройсман очікує рішення парламентської коаліції щодо кандидатури на посаду глави МОЗ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що має намір внести кандидатуру міністра охорони здоров'я на розгляд Верховної Ради одразу після рішення коаліції.

"Ми розпочали консультації, вони тривають. Як тільки коаліція визначиться, я неодмінно виконаю свій обов’язок", - сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання про терміни призначення міністра охорони здоров'я.

Як повідомлялося, 27 липня 2016 року Кабінет Міністрів призначив в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.