Події

13:13 24.03.2017

НАЗК планує до 23 квітня завершити перевірку декларацій президента, прем'єра та деяких вищих посадових осіб України

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує завершити перевірку електронних декларацій президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем'єрів та міністрів до 23 квітня.

"Нині департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя в плановому порядку здійснює 24 перевірки вищих посадових осіб держави, перші результати очікуються наприкінці квітня", - повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що 23 квітня закінчиться перший етап, під час якого перевіряють декларації вищих посадових осіб держави, після чого агентство переходитиме до перевірки декларацій прокурорів, суддів і державних службовців.

Р.Радецький також повідомив, що станом на сьогодні від початку 2017 року до Єдиного реєстру електронних декларацій подано більше ніж 660 тис. декларацій, із них 85 тис. декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

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