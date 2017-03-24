"Украерорух" продовжив заборону на польоти над місцем пожежі на військових складах у Балаклії до 29 березня

Держпідприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") продовжило термін тимчасового закриття неба в радіусі 40 км навколо пожежі на військових складах, розташованих неподалік Балаклії Харківської області, до 23:59 29 березня.

Як повідомили агентству в прес-службі держпідприємства, це рішення було ухвалено 23 березня.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів у м. Балаклії, така ситуація може тривати від трьох до семи днів. Нині відомо про одну загиблу та одну постраждалу внаслідок вибухів мирних мешканок.

Станом на 24 березня надзвичайну ситуацію у зв'язку з пожежею локалізовано, розпочинається ліквідація її негативних наслідків. Як заявили в Міністерстві оборони України, жителі Балаклеї почали повертатися до міста.