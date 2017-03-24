У СБУ не вбачають підстав для перегляду рішення про заборону в'їзду російській співачці Самойловій

Для перегляду рішення про заборону в'їзду до України російській виконавиці Юлії Самойловій, вибраній для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2017", немає підстав, заявляє радник глави СБУ Юрій Тандіт.

"Ми своє слово сказали. Ми зробили те, що мали зробити. Звісно, тепер це рішення… намагаються розкручувати російські пропагандисти", - повідомив Ю. Тандіт журналістам у Київській області в п'ятницю.

За його словами, рішення СБУ про заборону в'їзду Ю. Самойловій, ухвалене в рамках українського законодавства, Росія намагатиметься дискредитувати.

"Ми робитимемо все, щоб заходи в Києві відбулися (Євробачення) і були безпечними", - також запевнив він.

Як повідомлялося, Росія вибрала для участі в Євробаченні-2017 співачку Ю. Самойлову з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідному візку та має першу групу інвалідності.

Раніше 22 березня Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону на три роки в'їзду до країни Ю. Самойловій як такій, що незаконно відвідала окупований Росією Крим, на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України.

У Європейській мовленнєвій спілці (EBU) висловили глибоке розчарування цим рішенням і заявили про наміри контактувати з Києвом, щоб усі конкурсанти змогли взяти участь у конкурсі.

Згодом 23 березня EBU запропонувала Ю. Самойловій взяти участь у конкурсі "Євробачення" за допомогою відеомосту. "Щоб зберегти неполітичний характер Євробачення, EBU наполегливо працювала задля вирішення цієї ситуації і ухвалила безпрецедентне рішення дозволити російському "Первому каналу" надати Юлії можливість брати участь у цьому конкурсі, виступивши наживо в другому півфіналі через супутник. У разі виходу росіянки у великий фінал застосовуватиметься те саме рішення", - йдеться в заяві EBU.

"Первый канал" відхилив пропозицію EBU про дистанційну участь Ю. Самойлової в Євробаченні в Києві, заявивши, що організатори мають забезпечити виступ співачки відповідно до регламенту.