Події

13:23 24.03.2017

МАУ спростовує наявність фінансових відносин із ПриватБанком

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ), найбільший авіаперевізник країни, спростовує наявність будь-яких фінансових відносин із ПриватБанком (Дніпро).

Згідно із заявою МАУ, в інтерв'ю порталу "Економічна правда", оприлюдненому 9 березня 2017 року, голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак стверджував, що всі фінансові та бюджетні операції авіакомпанії МАУ було начебто передано в аутсорсинг банку.

"З усією відповідальністю заявляємо, що ця інформація є неправдивою та має бути офіційно спростована. Авіакомпанія МАУ не мала і не має жодних рахунків у ПриватБанку та не має з банком жодних взаємин, за винятком технічної послуги інкасації каси МАУ в аеропорту Львова", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія також заявляє, що залишає за собою право захисту ділової репутації в правовому полі відповідно до чинного законодавства України.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Базовий аеропорт - ДМА "Бориспіль". Флот компанії налічує 40 літаків, з яких чотири далекомагістральні.

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є екс-співвласник ПриватБанку, бізнесмен Ігор Коломойський.

Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови, в результаті чого держава отримала 100% у його капіталі.

Згідно з інформацією НБУ, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів (220,018 млрд грн) ПриватБанк був найбільшим серед 93 банків, що діяли в країні.

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