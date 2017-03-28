До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" ЄБРР та Greencubator щодо запуску програми кліматичних інноваційних ваучерів

У вівторок, 28 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція ЄБРР та Greencubator щодо запуску програми кліматичних інноваційних ваучерів. Учасники: асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату (Україна, Польща, Кавказ) ЄБРР Сергій Масліченко, співзасновник ГО "Greencubator", старший експерт проекту Андрій Зінченко, керівник підприємницьких програм ГО "Greencubator" Катерина Самотескул (вул. Рейтарська 8/5а). Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (063) 804-33-02, olha@greencubator.info (Ольга Трутень).