Події

11:08 28.03.2017

До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" ЄБРР та Greencubator щодо запуску програми кліматичних інноваційних ваучерів

У вівторок, 28 березня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція ЄБРР та Greencubator щодо запуску програми кліматичних інноваційних ваучерів. Учасники: асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату (Україна, Польща, Кавказ) ЄБРР Сергій Масліченко, співзасновник ГО "Greencubator", старший експерт проекту Андрій Зінченко, керівник підприємницьких програм ГО "Greencubator" Катерина Самотескул (вул. Рейтарська 8/5а). Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (063) 804-33-02, olha@greencubator.info (Ольга Трутень).

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, четверо поранені, один травмований

НБУ ще не отримував офіційного повідомлення про придбання української "дочки" Сбербанку Росії

Активісти деблокують центральний офіс Сбербанку в Києві

Україна починає страждати від нестачі води – Семерак

ФГВФО поточного тижня має намір продати активи 48 неплатоспроможних банків на суму 4,03 млрд грн

ОСТАННЄ

У Балаклії відновлено газопостачання 80% абонентів

Українські розвідники знайшли в Донецькій області спорядження до РПГ виробництва РФ

Польща вирішила залучити іспанську лабораторію до розслідування катастрофи з літаком Качинського

У київському метро житель Хмельницької області віз арсенал боєприпасів

ВТБ "серйозно вивчатиме" пропозиції про придбання української "дочки" – Костін

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить прикормку для рыбы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА