Кабмін затвердив перелік держструктур, що мають право використовувати "мигалки"

Кабінет Міністрів України затвердив перелік державних структур, які мають право використовувати спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої на транспортних засобах.

Згідно з постановою №176 від 22 березня, уряд встановив, що спецсигнали синього кольору можуть установлюватися за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ, виключно на транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється держохорона, на транспорті МВС, Нацполіції, підрозділів безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у ЗСУ, Нацгвардії, податкової міліції, СБУ, Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв'язку Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, воєнізованих формувань, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби.

Спецсигнали синього кольору також можуть застосовуватися Національним антикорупційним бюро, Держбюро розслідувань, Управлінням держохорони, Держприкордонслужбою, підрозділами Державної спецслужби транспорту, Держслужбою з безпеки на транспорті, бригадами швидкої медичної допомоги, службами інкасації та перевезення цінностей Нацбанку та банків України, підрозділом відомчої охорони Нацбанку для виконання оперативних завдань.

Спеціальні світлові сигнальні пристрої червоного кольору можуть встановлюватися як додаткове обладнання виключно на транспортних засобах патрульної поліції Нацполіції та відповідних підрозділів Нацполіції, на які покладено обов'язки із гарантування безпеки дорожнього руху.

Спецсигнали червоного та зеленого кольорів можуть установлюватися як додаткове обладнання виключно на транспортних засобах відповідних підрозділів Нацполіції та Управління держохорони, що здійснюють супроводження охоронюваних осіб.

При цьому ця постанова набуває чинності одночасно з втратою чинності указом президента України №567 від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах".