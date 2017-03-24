Ще одна жінка постраждала внаслідок НС на артскладах поблизу Балаклії

Унаслідок надзвичайної ситуації на артилерійських складах Міністерства оборони біля м. Балаклії Харківської області постраждала 78-річна жінка, повідомила заступник начальника управління охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Галина Сіроштан.

"Сьогодні було доправлено до Балаклійської центральної райлікарні жінку, 78 років, яку було знайдено під час проведення подворових і поквартирних обходів. Нині їй надають ургентну медичну допомогу в Балаклійській ЦРЛ, і я сподіваюся, що найближчим часом її буде доправлено до обласної клінічної лікарні", - сказала Г.Сіроштан журналістам у п'ятницю.

За її словами, у постраждалої забій головного мозку, травма ноги і руки.

Що стосується іншої постраждалої, місцевої жительки, яку в четвер із пораненням скроневої області голови було доправлено до Харківської обласної клінічної лікарні, то її стан здоров'я, за словами Г.Сіроштан, оцінюється як задовільний.

"Її учора прооперувати, стан задовільний, і сподіватимемося, що перебіг її хвороби буде позитивним", - сказала Г.Сіроштан.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 23 березня, розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік Балаклії Харківської області.

23 березня в поліції повідомили про двох поранених наслідок вибухів, проте пізніше уточнили, що поранення дістала одна людина. "Поранена жінка, 1962 року народження. У неї проникне поранення в скроневу область", - повідомили у відділі комунікацій Харківського облуправління Національної поліції.

У п'ятницю, 24 березня, глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив про загибель жінки внаслідок вибухів боєприпасів на складах Міноборони поблизу Балаклії. "Пізно ввечері під час обстеження житлового сектора під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку, 1951 р. н.", - сказав М.Чечоткін під час виступу в залі пленарних засідань Верховної Ради в п'ятницю вранці.