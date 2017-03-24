У Грузії оголосили національне застілля пам'яткою нематеріальної культури

Національне агентство Грузії з охорони культурної спадщини присвоїло грузинському застіллю статус пам’ятки нематеріальної культури.

"Присвоїти статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини об'єктові нематеріальної культурної спадщини - традиційному грузинському застіллю/культурі трапези (картулі супра)", - йдеться в наказі, оприлюдненому в п'ятницю на офіційному сайті "Законодавчого вісника Грузії".

Грузинське застілля - ритуал, традиції якого сягають корінням у далеке минуле. Як вважають у республіці, в його атмосфері невидимо присутня своєрідна магія, яку створює хороше вино, що дозволяє людині відкрити серце, і хороша компанія. Між присутніми обов'язково мають панувати любов і дружба, тривалий і активний процес споживання страв, розмов, обговорень, гучних, але мирних суперечок і узливань. При цьому кожен проголошений тамадою тост завершується загальним вигуком "Гаумарджос!" - побажанням здоров'я всім присутнім.

Статус нематеріальної пам'ятки культурної спадщини в Грузії раніше було присвоєно традиційній технології витримки вина у великих глиняних глеках - квеврі, внесених до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, а також усім трьом видам грузинського алфавіту та грузинській національній боротьбі.

Національне агентство з охорони культурної спадщини Грузії керується конвенцією ЮНЕСКО про захист нематеріальної культурної спадщини, до якої республіка приєдналася 2008 року, взявши на себе зобов'язання реєструвати та захищати зразки нематеріальної культури країни.