YouControl спростував звинувачення СБУ про незаконний збір інформації

Звинувачення Служба безпеки України (СБУ) про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та комп'ютерних мереж Міністерства юстиції, Державної фіскальної служби і Державної судової адміністрації України та незаконному продажі зібраних даних онлайн-сервісом YouControl є необґрунтованими, вважає адвокат YouControl Данило Глоба.

"Абсурдна ситуація. У 2015 році президентом України був ініційований законопроект, що став законом, про те, що публічна інформація відкритих даних, яка є складовою всіх цих реєстрів і багатьох інших, може вільно зберігатися, поширюватися, купуватися будь-яким суб'єктом права України, а також вільно використовуватися в складі будь-яких інформаційних продуктів, комп'ютерних програм, зокрема для комерційного використання. Тобто, наші абсолютно правомірні дії інкримінуються як злочин", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Д. Глоба також спростував будь-яку причетність компанії до незаконного збуту та використання електронно-обчислювальних машин, мобільних телефонів і програмного забезпечення російського виробництва, про що йдеться в рішенні суду.

"Жодного стосунку ні до РФ, ні до обладнання негласного знімання інформації ми не маємо. По-перше, тому що ми українська компанія і жоден наш співробітник або партнер не пов'язаний з РФ. Ніякі платежі не проводяться з цією країною", - зазначив він.

Як повідомлялося, СБУ 23 березня провела обшуки в офісі YouControl, а також в квартирах керівництва, співробітників і партнерів компанії. За її підрахунками, в обшуках брали участь близько 100 співробітником СБУ. Під час обшуків було вилучено близько 100 мобільних телефонів і ноутбуків.

Між тим, того ж дня в СБУ повідомили, що викрили київську комерційну структуру, що займалася незаконним збором і продажем інформації, що має статус обмеженого доступу, і є власністю держави.

"Фахівці Служби безпеки України зафіксували копіювання зловмисниками інформації, зокрема, з систем і мереж Міністерства юстиції, фіскальної служби і Державної судової адміністрації України. Комерсанти продавали клієнтам доступ до нелегально створеної бази, видаючи її як зібрану з відкритих джерел", - уточнюється в повідомленні СБУ.

Згідно з реєстром юридичних осіб, ТОВ "Ю-контрол" було зареєстровано у вересні 2014 року. Розмір статутного капіталу компанії становить 100 тис. грн. Її засновник – нинішній генеральний директор компанії Сергій Мільман.

YouControl позиціонує себе як інформаційно-аналітична платформа для бізнес-аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів. Центральний офіс компанії розташований у Києві.