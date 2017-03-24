Події

16:29 24.03.2017

Співробітники НАБУ навідалися до Одеської міськради

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відвідали будівлю Одеської міської ради. У прес-службі мерії кореспонденту "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що правоохоронці були в будівлі мерії, однак не змогли повідомити, з якою метою вони приходили, пославшись на відсутність такої інформації.

При цьому джерело в міськраді повідомило кореспонденту агентства, що детективи НАБУ вивчали вміст комп'ютерів деяких співробітників мерії в рамках слідчих дій, пов'язаних із купівлею міськрадою адміністративної будівлі колишнього заводу "Краян". Паперові документи, за даними співрозмовника агентства, правоохоронці не вилучали, оскільки зробили це кількома місяцями раніше.

Деякі одеські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що детективи НАБУ провели виїмку документів у віце-мера Одеси Павла Вугельмана, а також у департаменті комунальної власності.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року Одеська міськрада викупила адміністративний корпус колишнього заводу "Краян" за 185 млн грн. До будинку після ремонту планується перемістити всі структурні підрозділи мерії, які нині розкидані в різних частинах Одеси. Це, в свою чергу, надасть можливість заощадити не менше 15 млн грн на рік на оплату комунальних послуг, а також вивільнить близько 20 тис. кв. м приміщень у центрі міста, які можуть бути продані або передані в оренду.

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