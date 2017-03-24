Події

16:33 24.03.2017

Рада ухвалила у другому читанні закон про закупівлю енергосервісних послуг через ProZorro

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому проект закону №4549 від 29 квітня 2016 року, що передбачає закупівлю енергосервісних послуг (ЕСКО-послуг) з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Відповідне рішення на засіданні українського парламенту в четвер підтримали 228 народних депутатів.

"Ефекти від цього законодавства величезні. Це економія понад 1 млрд куб. м газу на рік, відповідна економія понад 8 млрд грн у бюджетах різних рівнів. Це допоможе залучити в Україну майже $8 млрд інвестицій, які, зокрема, створять додатковий попит на продукцію машинобудування, на будівельні матеріали. Це створення десятків тисяч робочих місць", – зазначив глава комітету з питань промислової політики та підприємництва, депутат фракції "Радикальної партії" Віктор Галасюк, виступаючи на засіданні парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон про ЕСКО-послуги в 2015 році. Його механізми надають можливістьь утеплити і провести теплову санацію комунальних, державних будинків за кошти приватних інвесторів. Повернення інвестицій передбачається у вигляді наступних виплат за рахунок економії споживаних енергоресурсів.

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