Рада визнала необов'язковим використання підприємцями печатки

Верховна Рада визнала необов'язковим використання печатки юридичними особами і фізичними особами-підприємцями.

За відповідний законопроект №4194 у другому читанні, ініціаторами якого виступили Владислав Голуб (фракція "Блок Петра Порошенко") та Олена Сотник (фракція "Самопоміч"), проголосували 226 депутатів у четвер.

Таким чином, з документа вилучено обов'язкову вимогу щодо використання печатки, можливість визнання документа недійсним за її відсутності, необхідність використання печатки у взаємовідносинах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Крім того, введено адміністративну відповідальність посадової особи за вимогу печатки - штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

"Цей законопроект спрямований на те, щоб остаточно врегулювати це питання, зняти ті правові ризики, які несе невизначеність законодавства. Він прямо стверджує, що наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не призводить до юридичних наслідків", - зазначив голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк під час обговорення законопроекту.

За його словами, незважаючи на визнання в 2014 році Верховною Радою добровільності використання печаток юридичними особами, зберіглися кілька законодавчих норм, що створювали штучні колізії у цій сфері.