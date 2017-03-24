Події

16:53 24.03.2017

Уряд не планує скасовувати 5-відсотковий збір з роздрібної торгівлі тютюновими виробами - Гройсман

Місцевим бюджетам не загрожує скасування 5-відсоткового збору з реалізації тютюнових виробів, запевнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання парламенту у п'ятницю.

"Я як прем'єр-міністр категорично проти цієї ініціативи. Нічого не буде скасовано для місцевих бюджетів. Ми залишаємо цей акциз, і місцевим бюджетам у цьому питанні абсолютно нічого не загрожує", - підкреслив прем'єр.

За його словами, жодних ініціатив щодо скасування зазначеного збору від уряду виходити не буде, Кабмін підтримує децентралізацію і робитиме все для того, щоб ніхто на доходи місцевого самоврядування не претендував.

Як повідомлялося, 5-відсотковий збір з роздрібної торгівлі підакцизними товарами був введений в Україні з 1 січня 2015 року та сплачується до місцевих бюджетів тих територіальних одиниць, в яких розташовані пункти продажу підакцизних товарів.

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