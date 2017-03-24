Події

17:22 24.03.2017

У НАТО вже активізували механізм залучення допомоги для розмінування в Балаклії – Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомляє, що Центр реагування на катастрофи НАТО активізував механізм залучення допомоги для розмінування після звернення української влади з проханням про допомогу у розмінуванні території в Балаклії Харківської області.

"Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи вже активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії. Спасибі партнерам з НАТО за оперативну реакцію на моє звернення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в офіційному мікроблозі П. Порошенка в "Твіттері" у п'ятницю вдень.

Як повідомлялося, 23 березня ввечері П. Порошенко повідомив, що доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Державній службі з надзвичайних ситуацій залучити допомогу північноатлантичного альянсу у розмінуванні території у Балаклії, де в ніч на четвер сталась пожежа на артилерійських складах Міноборони з подальшою детонацією боєприпасів.

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