Події

17:24 24.03.2017

Вбивцю Вороненкова Паршова було звільнено з Нацгвардії України в 2016 р. за невиконання умов контракту

Вбивцю екс-депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова – громадянина України Павла Паршова було звільнено з лав Національної гвардії України у 2016 році за невиконання умов контракту.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Нацгвардії, у П. Паршова було знайдено посвідчення учасника бойових дій, видане в 2016 році Національною гвардією України.

Згідно з біографічними даними, наявними у Нацгвардії, Паршов Павло Олександрович народився 28 липня 1988 року в місті Севастополі, останнім часом проживав у Дніпропетровську. До лав НГУ (батальйон "Донбас") був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону "Донбас" був підполковник Анатолій Виногродський.

"Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений з лав НГУ в 2016 році за невиконання умов контракту", - зазначено в повідомленні.

Щодо інформації про перебування його у розшуку триває службова перевірка, зазначають у Нацгвардії.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д. Вороненкова було вбито у центрі Києва 23 березня. Вбивцю поранив охоронець екс-депутата, кілер згодом помер у лікарні.

За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт"), радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вбивця – агент російських спецслужб, "інтегрований" в українські силові структури.

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