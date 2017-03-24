Пожежу на арсеналі Балаклії повністю ліквідовано

Заступник міністра оборони України Ігор Павловський повідомив про повну ліквідацію пожежі на артилерійських складах Міністерства оборони біля м. Балаклія Харківської області.

"Пожежу ліквідовано на арсеналі повністю... Зараз відбувається ліквідація наслідків пожежі ", - сказав він на брифінгу в Балаклії в п'ятницю.

За його словами, наразі говорити про суму завданих збитків рано, оскільки відбувається оцінка наслідків надзвичайної ситуації.

"Далі відбудеться розмінування... Основна маса боєприпасів розірвалася, залишилися на території (арсеналу – ІФ). На сьогоднішній день – це протягом місяця-двох буде тривати лише розмінування цієї території", - зазначив І. Павловський.

Він додав, що одночасно з процесом розмінування військова частина на цій території продовжуватиме свою роботу.

У свою чергу перший заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) Олег Мельчуцкий зазначив, що триває гасіння пожежі на території самої Балаклії.

"Наступна задача, яку виконують рятувальники пожежно-рятувальних підрозділів – це гасіння пожеж на території міста Балаклії, а також підвезення води для безперебійної роботи пожежних підрозділів Міноборони, які задіяні в гасінні пожежі", - зазначив заступник голови ДСНС.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області.

Станом на 7.00 24 березня на території військового арсеналу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуйовано близько 20 тис. осіб і організовано їхнє життєзабезпечення (відкриті евакуаційні пункти, організовано харчування, підвезення води та медичне забезпечення), евакуаційні заходи тривають. Припинено роботу потенційно небезпечних об'єктів.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вибухами охоплено близько половини території артилерійських арсеналів у місті. Ситуація може тривати від трьох до семи днів.

Наразі відомо про одного загиблого і одну постраждалу жительку.