У 4-х селах під Балаклією вже безпечно

У чотирьох населених пунктах, розташованих у Балаклійському районі Харківської області, де в ніч на четвер сталась пожежа на артилерійських складах Міноборони з подальшою детонацією снарядів, вже можна перебувати без ризику для життя і здоров'я, повідомляє голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

"У 4-х населених пунктах безпечно перебувати мешканцям Балаклійщини. Це Вербівка, Борщівка, Яковенковоме і Пришиб. У самому місті тривають роботи і до цього залучені групи з працівників ДСНС. Загалом до організації роботи було залучено 100 одиниць техніки ДСНС і близько 400 рятувальників", - заявила голова Харківської ОДА на брифінгу в Балаклії в п'ятницю.

За її словами, також задіяні наряди Національної поліції, які патрулюють Балаклію і територію району з додатковим залученням 18 патрулів Нацполіції та Збройних сил України. "У нас 27 карет швидкої допомоги для надання невідкладної допомоги тим, хто її потребує", - додала Ю. Світлична.