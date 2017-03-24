Події

18:54 24.03.2017

Українську журналістку видання "Новое время" у Мінську доправили до відділення міліції

Українська журналістка видання "Новий час" Крістіна Бердинських повідомила, що її затримали в Мінську (Білорусь) і доправили до відділення міліції для з'ясування обставин.

"Мінськ. Вул.Фабриціуса, 4. Сюди прийшли родичі принести передачі затриманим. Приїхав загін міліції. Кажуть, надійшло повідомлення про злочин. Переписали особисті дані 13 осіб. Мої зокрема числі. Я акредитована і працюю офіційно в Мінську. Нікого не випускають. Що з нами робитимуть, не знають. Сказали, чекайте", – написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За словами журналістки, її попросили пройти в синій бус, після чого відвезли до Московського РВВС м. Мінська. "Чому, не знаємо. Акредитована", - зазначив вона.

"Ми в бусі. Нас 13 осіб. Нам кажуть, що ми не затримані. Привезли з'ясовувати обставини в Московське РВВС. З буса не випускають", - пізніше уточнила К. Бердинських, зазначивши, що на її мобільному телефоні сідає заряд батарей, тому незабаром залишиться без зв'язку.

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