Події

19:01 24.03.2017

Двоє бійців ЗСУ загинули з початку доби на Донбасі

Бойовики продовжують інтенсивний вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, у результаті чого з початку доби 24 березня двоє бійців ЗСУ загинули і дістав поранення житель Авдіївки, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З початку доби зафіксовано 48 обстрілів... Під час обстрілу поранено житель Авдіївки. З початку доби загинули двоє українських захисників", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 п'ятниці, оприлюдненого на офіційній сторінці у Фейсбук.

Найбільше обстрілів у п'ятницю було в Донецькому напрямку. Позиції поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики обстрілювали з гранатометів і кулеметів, також на цьому напрямку зафіксовано використання противником артилерії калібру 152мм.

Гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети члени незаконних збройних формувань використовували поблизу Авдіївки і Майорського, згодом додавши до обстріли міномети калібру 120мм.

Крім цього, позиції поблизу шахти "Бутівка" українських військових обстрілював танк, а позиції поблизу Троїцького ворог обстрілював із мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"На Маріупольському напрямку позиції українських захисників поблизу Широкиного і Водяного ворог обстрілював з мінометів калібру 120 мм і 82мм. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку позиції ЗСУ неподалік Новозванівки бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.

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