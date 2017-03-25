Події

11:24 25.03.2017

Україна в ніч на неділю переходить на "літній час"

Україна в ніч на неділю, з 25 на 26 березня 2017 року, переходить на "літній час", повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

"На території України 26 березня 2017 року о 3:00 за київським часом встановлюється літній час шляхом переведення годинникової стрілки на годину вперед", - зазначено в повідомленні МЕРТ.

Як повідомлялося, в ніч на 30 жовтня 2016 року Україна перейшла на "зимовий час", коли стрілки годинника були переведені на одну годину назад.

Запровадження "літнього часу" передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Літній час використовується майже в сімдесяти країнах світу (зокрема майже у всіх країнах Європи). В Європі виняток становлять Ісландія, Росія і Білорусь.

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