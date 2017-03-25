Події

12:09 25.03.2017

Порошенко підписав указ про вшанування пам'яті жертв масових політичних репресій в Україні 1937-193 рр.

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про заходи у зв'язку з 80-ю річницею Великого терору – масових політичних репресій на території України 1937-1938 років".

Як повідомила в суботу прес-служба президента України, головною метою відповідного указу №75/2017 є гідне вшанування пам'яті жертв "Великого терору", донесення до українського суспільства та світової громадськості об'єктивної інформації про злочини, вчинені у XX столітті комуністичним тоталітарним режимом на території України, а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму.

Згідно з указом, Кабінету Міністрів України в місячний термін доручено утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 80-ю річницею масових політичних репресій 1937-1938 років, розробити і затвердити у тримісячний строк план заходів на 2017-2018 роки та забезпечити його виконання.

Указом також визначено низку завдань центральним і місцевим органам виконавчої влади щодо проведення меморіальних заходів, широкої інформаційної кампанії, подальших наукових досліджень та продовження пошукової роботи у зазначеній темі, а також розвиток Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Президент також доручив закордонним дипломатичним установам України провести заходи у зв'язку з 80-ю річницею Великого терору" та надати сприяння у увічнення пам'яті жертв цієї трагедії української громадськості за кордоном, провести відповідну інформаційну роботу за межами України.

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