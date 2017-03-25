Події

12:13 25.03.2017

На непідконтрольну Києву територію Донбасу пройшли 7 вантажівок МКЧХ з гумдопомогою

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольні Києву території Донецької області 7 вантажних автомобілів з продуктами харчування і медикаментами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд на неконтрольовану територію пройшли 7 вантажних автомобілів Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в суботу.

Вантажівки МКЧХ перевозили для жителів Донецької області продукти харчування та медикаменти загальною вагою 123 тонни.

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