Тепло до України не квапиться

Найближчої доби погоду більшої частини території країни визначатиме холодна і волога повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Пройдуть невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на Прикарпатті, у Вінницькій та Одеській областях помірні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

У Києві - невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 березня найвища температура вдень була 19,0° у 1983р., найнижча вночі -9,3° в 1918р.

У понеділок, 27 березня, очікується вночі без опадів, вдень у східних, Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень у східних областях 5-10° тепла, на решті території 7-12°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 27 березня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 7-9° тепла.