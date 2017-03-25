Події

12:18 25.03.2017

За минулу добу двоє українських військових загинули і двоє поранені в зоні АТО

За минулу добу бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких двоє українських військовослужбовців загинули і двоє – поранені, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО під Зайцевим з артилерії калібру 152 мм, під Майорським, Авдіївкою, Верхньоторецьким – з мінометів калібру 120 мм. Троїцьке, шахту Бутівка, Вехньоторецьке, Новоселівку-2 бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, Авдіївку, Піски, Невельське, Луганське – з гранатометів і кулеметів, шахту Бутівка обстрілював танк.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Водяне, Гнутове, Широкине і Талаковку – з гранатометів і кулеметів, позиції морської піхоти під Водяним обстрілював ворожий снайпер.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО під Новозванівкою з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.

ВАЖЛИВЕ

Двоє українських військових загинули, один поранений у зоні АТО за добу

На непідконтрольну Києву територію Донбасу пройшли 7 вантажівок МКЧХ з гумдопомогою

Порошенко підписав указ про вшанування пам'яті жертв масових політичних репресій в Україні 1937-193 рр.

У Балаклії тривають поодинокі вибухи, виконуються роботи з розмінування території

Україна в ніч на неділю переходить на "літній час"

ОСТАННЄ

Тепло до України не квапиться

Двоє бійців ЗСУ загинули з початку доби на Донбасі

Українську журналістку видання "Новое время" у Мінську доправили до відділення міліції

У 4-х селах під Балаклією вже безпечно

Пожежу на арсеналі Балаклії повністю ліквідовано

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Джинсы женские
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА