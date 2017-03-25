За минулу добу двоє українських військових загинули і двоє поранені в зоні АТО

За минулу добу бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, у результаті яких двоє українських військовослужбовців загинули і двоє – поранені, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО під Зайцевим з артилерії калібру 152 мм, під Майорським, Авдіївкою, Верхньоторецьким – з мінометів калібру 120 мм. Троїцьке, шахту Бутівка, Вехньоторецьке, Новоселівку-2 бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, Авдіївку, Піски, Невельське, Луганське – з гранатометів і кулеметів, шахту Бутівка обстрілював танк.

На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Водяне з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Водяне, Гнутове, Широкине і Талаковку – з гранатометів і кулеметів, позиції морської піхоти під Водяним обстрілював ворожий снайпер.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО під Новозванівкою з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і кулеметів.